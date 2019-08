MotoGp – Jorge Lorenzo torna in pista a Silverstone: le prime parole del maiorchino dopo il lungo stop

Jorge Lorenzo pronto per il grande ritorno: le sensazioni del maiorchino della Honda alla vigilia del Gp di Silverstone

Il momento tanto atteso è finalmente arrivato: Jorge Lorenzo è pronto al grande ritorno. Dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, il maiorchino sarà nuovamente in pista a Silverstone, per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. Sensazioni positive per Lorenzo: “è bello essere nuovamente col team Repsol Honda, è trascorso tanto tempo da Assen. Mi sarebbe piaciuto tornare prima, ma la natura del mio infortunio mi ha costretto a prendermi il mio tempo. Mentre sono stato lontano dal circuito ho lavorato duramente per essere il più possibile pronto per Silverstone, ma so che ci vorrà del tempo per tornare alla velocità. Sono lieto e pronto a tornare col team così possiamo continuare a migliorare ed ottenere i risultati che sappiamo che possiamo raggiungere“, queste le sue parole alla vigilia del nuovo appuntamento stgionale.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE: