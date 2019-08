MotoGp – Jorge Lorenzo ritorna in Ducati? Alberto Puig fa chiarezza: “è uscita questa notizia… vi dico la verità”

Jorge Lorenzo pronto a tornare in Ducati? Alberto Puig, team manager della Honda, fa chiarezza sui rumor venuti fuori nelle ultime ore

Nelle ultime ore ha preso piede un clamoroso rumor di mercato: Jorge Lorenzo sarebbe pronto a ritornare alla Ducati! L’annata sfortunata, fra brutte prestazioni ed infortuni, nonchè la difficile convivenza con Marc Marquez e il monopolio di attenzioni che il team gli dedica, avrebbe spinto Lorenzo a prendere la decisione di lasciare la Honda. Ducati, visto il rinnovo di Petrucci, gli proporrebbe un posto in Pramac, ai danni di Jack Miller.

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Alberto Puig, team manager Honda, ha fatto chiarezza sulla questione: “Lorenzo ha un contratto di due anni, non so da dove vengano le notizie che lo accostano alla Ducati. Abbiamo puntato su Lorenzo perchè è un pilota con talento, non sappiamo da dove arrivi questa storia. Non penso vada via, c’è un contratto: non so nulla e non posso aggiungere nulla. Che rapporti ci sono tra Lorenzo e Honda? Tutto è determinato dai risultati e per il momento non è riuscito ad ottenerne a causa delle cadute e degli infortuni, altrimenti la situazione poteva essere diversa“.

