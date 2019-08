MotoGp – Jorge Lorenzo dice addio alla Honda? La verità del padre Chicho

Il futuro di Jorge Lorenzo? Parla il padre Chicho dopo i rumors di mercato

Tutti gli appassionati della MotoGp attendono con ansia l’arrivo di giovedì, giornata nella quale Jorge Lorenzo sarà presente alla conferenza stampa piloti del Gp della Gran Bretagna. A Silverstone, dove il maiorchino fa il suo rientro dopo un lungo stop per infortunio, il pilota Honda farà anche chiarezza sulle recenti voci di mercato.

In attesa di scoprire cosa Jorge Lorenzo dirà alla stampa, a parlare è il padre Chicho, che ad As ha spiegato: “penso che la cosa sia chiara, continuerà in Honda fino a quando entrambe le parti saranno felici. Un altro anno e poi vedremo cosa succede“.

“Se insiste … È molto testardo, l’ha già mostrato con la Ducati e per tutta la sua carriera. arrivano in alto solo quelli che non abbandonano e continuano a combattere, così facendo prima o poi ottieni quello che vuoi. Spero di non buttare la spugna. Deve trovare il modo in cui Márquez raggiunge quella straordinaria prestazione con la Honda e vedere come può copiarla“, ha concluso Chicho Lorenzo.

