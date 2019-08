MotoGp – Jorge Lorenzo pronto a dire addio alla Honda? Strada in salita per un ritorno in Ducati, spunta una clausola… salatissima

Jorge Lorenzo e l’addio alla Honda: sul contratto una salatissima clausola frena gli entusiasmi per un clamoroso ritorno in Ducati

Negli ultimi giorni non si fa altro che parlare del futuro di Jorge Lorenzo: sembra infatti che il maiorchino sia pronto a dire addio alla Honda, per un clamoroso ritorno in Ducati. Non è esclusa anche l’opzione Yamaha, con un possibile posto in Petronas dal 2021.

In Austria, mentre i piloti lottano in pista per arrivare competitivi alla gara di domani, è però la voce sul clamoroso ritorno in Ducati che fa tanto chiacchierare, perchè, visto il particolare ‘amore’ di Dall’Igna nei confronti di Lorenzo, potrebbe rivelarsi una voce che diventa realtà.

A frenare gli entusiasmi ed… il panico è però una clausola nel contratto di Lorenzo con la Honda. Secondo la ‘rosea’ sembra infatti che qualora Lorenzo dovesse decidere di risolvere anticipatamente il contratto, sia costretto a pagare una penale salatissima, che la Ducati probabilmente non potrebbe permettersi. Inoltre anche il manager del maiorchino, ieri, ha cercato di mettere a tacere queste voci: “non c’è niente. Non abbiamo parlato di andare via, in questo momento non posso dire altro“, ha affermato Albert Valera.

