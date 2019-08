MotoGp – Joan Mir non ce la fa: lo spagnolo non recupera e salta anche il Gp di Silverstone

Joan Mir salta anche il Gp di Silverstone: lo spagnolo della Suzuki non recupera dal brutto infortunio di Brno

Cattive notizie per la Suzuki e Joan Mir: il giovane pilota spagnolo non sarò in pista a Silverstone, per il nuovo weekend di gara della stagione 2019 di MotoGp. Mir non ha ancora recuperato dalla contusione polmonare subita nella caduta di due settimane fa ai test di Brno.

Lo spagnolo, d’accordo con i medici del team Suzuki, ha deciso di saltare anche la prossima gara e sarà sostituito da Guintoli. “I test effettuati hanno evidenziato ancora alcuni residui del problema polmonare. Per motivi di sicurezza pensiamo che la cosa migliore sia permettere a Joan di recuperare al cento per cento“, ha spiegato il Dottor Charte. “E’ un vero peccato, ma la priorita’ deve essere la mia salute. Dopo l’incidente ho trascorso diverse settimane a riposare, prima in ospedale e poi a casa. Ho iniziato a camminare, ma non sono ancora al cento per cento e devo continuare la mia riabilitazione. Mi allenero’ per recuperare la migliore forma fisica“, ha aggiunto Mir.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo