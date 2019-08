MotoGp – Incontro Lorenzo-Honda: ecco come sono andate le cose a Silverstone

Jorge Lorenzo ha incontrato la Honda ai suoi box: nessuna scusa ma un sincero chiarimento, ecco come sono andate le cose a Silverstone

Jorge Lorenzo è tornato! Il pilota maiorchino è stato protagonista ieri a Silverstone nella prima giornata del weekend di gara del Gp della Gran Bretagna, dedicata alla stampa e ai tifosi. Jorge Lorenzo non si è sbilanciato troppo, spiegando i motivi che lo hanno spinto ad avere forti dubbi sul suo futuro e negando in qualche modo di avere avuto un contatto con la Ducati per un possibile ritorno in rosso.

Prima della conferenza stampa, nella mattinata inglese di ieri, Jorge Lorenzo ha voluto incontrare il suo team per fare chiarezza sui tanti rumors di mercato: sembra che il maiorchino non si sia scusato con lo staff della Honda, ai suoi box, dove erano presenti anche Puig ed il capo della Honda HRC, ma ha spiegato, così come fatto poi nelle interviste, di aver vissuto un momento di debolezza che lo ha portato ad avere dubbi nei confronti della Honda, ma di aver ritrovato la fiducia giusta per continuare.

