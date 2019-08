MotoGp, il dottor Charte tranquillizza tutti: “Dovizioso? Analisi negative, adesso ricorda tutto perfettamente”

Il medico della Clinica Mobile ha rivelato le condizioni di Dovizioso, protagonista di un brutto incidente con Quartararo nelle prime fasi del Gp di Silverstone

Sospiro di sollievo in casa Ducati per quanto riguarda le condizioni di Andrea Dovizioso, il pilota forlivese non ha riportato gravi conseguenze dopo l’incidente che lo ha visto protagonista nelle prime fasi del Gp di Silverstone.

Sulle sue condizioni si è soffermato il dottor Charte, medico della Clinica Mobile, intervenuto ai microfoni di Sky Sport MotoGp: “Andrea sta bene, tutte le analisi sono negative. In un primo momento ha perso memoria ma fortunatamente si è ripreso, ora ricorda perfettamente quanto successo. Sente ancora dolore all’anca: verrà trasportato in elicottero a Coventry per svolgere esami più approfonditi“.

