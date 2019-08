MotoGp – Marquez in pole a Brno: la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca

Strepitosa pole position per Marc Marquez a Brno: la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca

58ª pole position per Marc Marquez oggi a Brno: il campione del mondo in carica ha raggiunto Mick Doohan al termine di due giri incredibili a Brno, in condizioni di pista davvero complicate. Lo spagnolo della Honda ha superato ogni limite, rischiando davvero grosso, ma portandosi a casa un risultato pazzesco. Secondo alle spalle di Marquez un ottimo Jack Miller, caduto sul finale, e un ritrovato Zarco. Quarto invece Dovizioso, migliore italiano, sesto Valentino Rossi.

Ecco la griglia di partenza del Gp della Repubblica Ceca:

1ª fila: 1. Marquez, 2. Miller, 3. Zarco

2ª fila: 4. Dovizioso, 5. Espargaro P, 6. Rins

3ª fila: 7. Rossi, 8. Petrucci, 9. Vinales

4ª fila: 10. Quartararo, 11. Crutchlow, 12. Morbidelli

5ª fila: 13. Nakagami, 14. Bagnaia, 15. Guintoli

6ª fila: 16. Oliveira, 17. Bradl, 18. Espargaro A

7ª fila: 19, Mir, 20. Abraham, 21. Syahrin

8ª fila: 22. Rabat, 23. Iannone

