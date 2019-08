MotoGp – Marquez in pole a Silverstone, bene Valentino Rossi: la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna

Marquez in pole, lo seguono in prima fila Valentino Rossi e Jack Miller: la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna

Marc Marquez è il poleman del Gp della Gran Bretagna: dopo un ultimo giro effettuato seguendo la scia di Valentino Rossi, lo spagnolo della Honda è riuscito a conquistare la sua 60ª pole in 120 gare in top class disputate nella sua carriera. Secondo posto per il Dottore della Yamaha, seguito da Miller. Partirà dalla terza fila invece Andrea Dovizioso, che ha segnato lo stesso identico tempo di Vinales. E’ destinano al fondo della griglia invece Jorge Lorenzo

Ecco la griglia di partenza del Gp della Gran Bretagna:

1ª fila: 1. Marquez, 2. Rossi, 3. Miller

2ª fila: 4. Quartararo, 5. Rins, 6. Vinales

3ª fila: 7. Dovizioso, 8. Morbidelli, 9. Crutchlow

4ª fila: 10. Nakagami, 11. Petrucci, 12. Espargaro A.

5ª fila: 13. Espargaro P, 14. Zarco, 15. Oliveira

6ª fila: 16. Rabat, 17. Iannone, 18. Bagnaia

7ª fila: 19. Guintoli, 20. Syahrin, 21. Lorenzo

8ª fila: 22. Abraham

