MotoGp – Francesca Sofia Novello risponde ai fan sui social: dalle gare di Valentino Rossi al futuro da madre in carriera [FOTO]

Francesca Sofia Novello sicura di se stessa: la bella modella non vuole dipendere dal suo uomo, le risposte ai fan della fidanzata di Valentino Rossi

La MotoGp si prende una settimana di pausa dopo lo spettacolo del Gp della Gran Bretagna, dove ha trionfato al fotofinish un eccezionale Alex Rins, che ha beffato sul traguardo Marc Marquez. Domenica non troppo soddisfacente invece per Valentino Rossi a Silverstone, che dopo il secondo posto in qualifica non è riuscito a far meglio del quarto posto in gara.

Il Dottore si può però adesso consolare con la sua dolce metà, che nei giorni scorsi ha risposto a qualche domanda dei fan sui social, riguardante proprio Valentino Rossi. C’è chi ha chiesto a Francesca Sofia Novello perchè non è al fianco del suo fidanzato nelle sue gare: “ognuno ha il suo lavoro. Voglio essere una bravissima madre, in carriera e felice“, ha risposto la modella italiana, facendo intendere dunque di sognare anche lei, come il pilota italiano, di diventare genitore.

Successivamente a Francesca Sofia Novello è stato chiesto come vive le gare di Valentino: “come una super tifosa sfegatata pazza… ma in più coinvolta sentimentalmente… Risultato: MALE“, ha scherzato.

