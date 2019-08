MotoGp – Dovizioso tranquillizza tutti i suoi fan: il post social dopo la terribile caduta di Silverstone [FOTO]

Andrea Dovizioso ritrova il sorriso: nonostante l’amaro zero in gara, il forlivese della Ducati torna a casa senza gravi conseguenze fisiche dopo la caduta di Silverstone

Se l’è cavata con qualche contusione ed un brutto spavento, Andrea Dovizioso, ieri a Silverstone. Una terrificante caduta ha allarmato tutto il team Ducati, gli amici, la famiglia ed i fan del forlivese. Il ducatista, nel tentativo di rimonta dalla settima posizione dalla quale partiva ieri al Gp della Gran Bretagna, si è ritrovato improvvisamente davanti a sè la moto di Quartararo, scivolato rovinosamente: Dovizioso nulla ha potuto per evitarlo e la caduta è stata davvero spaventosa.

Trasportato al Centro Medico e poi in Ospedale per degli accertamenti, il ducatista ha aggiornato ieri sera tutti i suoi fan sui social sulle sue condizioni: “non vi preoccupate, sto bene 💪 Si torna già a casa! 🏠“, ha scritto su Instagram a corredo di una foto che lo ritrae con il suo staff sorridente e con il pollice all’insù.

