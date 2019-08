MotoGp, Dovizioso e quel pizzicotto a Marquez: “perdere quel duello in Austria gli ha fatto male…”

Il pilota della Ducati ha provato a pungere il proprio rivale spagnolo, tornando sul sorpasso valso la vittoria in Austria

Quello ottenuto in Austria è stato il quattordicesimo successo in MotoGp per Andrea Dovizioso, diventato il terzo pilota italiano più vincente nella storia della classe regina.

Un traguardo ottenuto grazie ad uno splendido sorpasso su Marc Marquez all’ultima curva, una manovra pazzesca eseguita alla perfezione, sorprendendo niente meno che il campione del mondo in carica. Proprio su questo si è soffermato il pilota della Ducati nel post conferenza stampa, alla vigilia del week-end di Silverstone: “non mi sarei mai aspettato di poter essere il terzo italiano più vincente nella storia della MotoGP dopo Agostini e Rossi. Fa un certo effetto ed è molto bello, ma non me lo sarei mai aspettato, specialmente dopo i miei primi anni di MotoGP. E soprattutto tanta gente non se lo sarebbe mai aspettato. Sono soddisfazioni. Marquez? Secondo me è molto intelligente e penso che non avrà il dente avvelenato. Lui penserà al campionato, ha ancora qualcosa di più perché anche quando va male si gioca la gara. Sono sicuro però che fa male perdere quel tipo di duelli“.

