MotoGp – Dovizioso primo nel warm up del Gp della Repubblica Ceca: soffre Valentino Rossi [TEMPI]

Colazione con la MotoGp in questa domenica di grande sport per gli appassionati di motori che si divideranno tra Brno con le due ruote e Budapest con la Formula 1. Come di consueto, la mattina del Gp della Repubblica Ceca si apre con il solito warm up, ultima possibilità che i piloti hanno di studiare la pista e scegliere il miglior set up in vista della gara che si svolgerà nel pomeriggio. Il miglior tempo del warm up del Gp della Repubblica Ceca lo fa registrare Andrea Dovizioso che si piazza in prima posizione con il crono di 1:57.052. Secondo posto per Vinales che precede Miller, terzo nelle qualifiche di ieri. Quinto posto per Quartararo che precede Marquez che ha girato con gomme usate. Solo 13° Petrucci, mentre chiude in 19ª posizione Valentino Rossi apparso in sofferenza anche con le soft nuove.

