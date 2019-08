MotoGp – Dovizioso non abbassa la guardia: “eccitati di correre a Silverstone! Subentreranno anche Yamaha e Suzuki”

Andrea Dovizioso carico e motivato per il Gp di Silverstone: le parole del forlivese della Ducati alla vigilia della gara britannica

I piloti della MotoGp sono pronti per un nuovo weekend di gara: oggi a Silverstone si terrà la tradizionale conferenz stampa per poi scendere in pista domani per le prime sessioni di prove libere. Reduce dalla vittoria strepitosa in Austria, grazie al sorpasso all’ultima curva su Marc Marquez, Andrea Dovizioso arriva carico e motivato in terra inglese: “quella del 2017 è stata una delle gare più belle vinte, perchè è stata molto combattuta e ho superato in extremis Vinales. Siamo tutti eccitati e non vediamo l’ora di entrare in pista, perchè è una delle più belle del calendario. Credo che la troveremo più liscia rispetto all’anno scorso dopo la riasfaltatura e ci si potrà divertire tanto“, ha affermato il ducatista ai microfoni Sky.

“Sul consumo gomme non sappiamo come sarà. Lo vedremo solo entrando in pista. Credo che nella battaglia in gara subentreranno anche le Suzuki e le Yamaha perchè ci saranno piste adatte anche a loro ed il livello dei piloti è molto alto. Già da qui a Silvertone tutte e quattro le moto saranno molto competitive e tutto può succedere“, ha aggiunto prima di aprire una piccola parentesi sulla gara dell’Austria: “l’ho rivista almeno sette-otto volte. E’ stato bello dal primo all’ultimo giro, così come riprovare ogni volta l’emozione di passare per primo al traguardo“.

