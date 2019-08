MotoGp – Dovizioso lavora sodo a Brno: “provato forcellone e carena nuova. La Ducati sta facendo pressioni ma…”

Dopo il secondo posto ottenuto nella gara di ieri, Andrea Dovizioso torna in pista nei test del lunedì a Brno: il pilota Ducati alle prese con un nuovo forcellone e le prove comparative fra vecchia e nuova carena

Ieri ha ottenuto un buon secondo posto nella gara del Gp della Repubblica Ceca, mentre quest’oggi Andrea Dovizioso è sceso nuovamente in pista a Brno per testare alcune novità sulla sua moto. Il pilota della Ducati ha chiuso 12° la giornata di test che, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato con queste parole: “ho provato un nuovo forcellone e svolto prove comparative con la carena vecchia e nuova. Riguardo alla percorrenza di curva per avere del materiale nuovo ci vuole tempo, non si risolve in poche settimane. La Ducati sta lavorando sodo e sta facendo molte pressioni ai suoi fornitori per produrre i pezzi, ma non so se saranno pronti per il test di Misano“.

Valuta questo articolo