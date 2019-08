MotoGp – Un futuro a quattro ruote per Dovizioso? Il ducatista non ha dubbi: “dico che…”

Futuro a quattro ruote per Dovizioso? La risposta del forlivese della Ducati non lascia dubbi

I piloti della MotoGp si godono una settimana di pausa dopo le fatiche dell’Austria e prima di Silverstone. In vista della gara inglese, se c’è chi si allena in bicicletta per recuperare al 100% la condizione fisica e chi invece si concede un po’ di relax con i propri cari, c’è anche chi continua a vivere emozioni in pista.

Stiamo parlando di Andrea Dovizioso, alla guida di una RS5 Sportback per l’Own Every Second di Audi. Il forlivese della Ducati, fresco vincitore della gara al Red Bull Ring, vinta dopo aver superato Marquez all’ultima curva, si sta cimentando sempre più spesso nelle gara con le quattro ruote e dopo il DTM è tornato a bordo di una vettura.

E se il futuro di Dovizioso fosse a quattro ruote? “Oggi non è possibile, sono entrambi sport che richiedono una preparazione estrema e, se vuoi correre ai massimi livelli, devi iniziare molto giovane. Non puoi partire da zero e imparare in pochi anni. E poi si fa già una gran fatica a stare ai vertici della MotoGP…“, ha affermato il ducatista alla ‘rosea’.

