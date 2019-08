MotoGp – Dovi vs Marquez, alla fine la spunta Andrea: le reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva al Red Bull Ring [VIDEO]

Dall’Igna euforico, Santi Hernandez deluso: le differenti reazioni dai box Ducati e Honda dopo l’ultima curva del Gp d’Austria

Dovizioso ha regalato oggi alla Ducati una specialissima vittoria, beffando nuovamente, come due anni fa, Marc Marquez all’ultima curva del Red Bull Ring. Il forlivese ha riportato il team di Borgo Panigale sul gradino più alto del podio al Gp d’Austria, beffando il suo rivale della Honda. Reazioni, dunque, contrastanti ai box Ducati e Honda: sui social circola infatti un video nel quale vengono immortalati Dall’Igna e Santi Hernandez nel momento del sorpasso all’ultima curva di Dovizioso. Se il direttore generale Ducati si è alzato in piedi dalla sua postazione per esplodere in un’esultanza di gioia per la vittoria del suo pilota, l’ingegnere di Marc Marquez non ha potuto far altro che scaraventare una bottiglietta d’acqua per la frustrazione dovuta alla sconfitta.

Fortress Ducati remains intact! 💪 Look what it means to Gigi Dall’igna! 👏#AustrianGP 🇦🇹 pic.twitter.com/ZQzG1U0Lx7 — MotoGP™ 🇦🇹 (@MotoGP) August 11, 2019

Valuta questo articolo