MotoGp – Dani Pedrosa si chiama fuori: “non sarò il sostituto di Zarco in KTM, voglio continuare a fare il tester”

Dani Pedrosa non sarà il sostituto di Johann Zarco in KTM: il pilota spagnolo vuole continuare a fare solo da tester per la scuderia austriaca

La notizia della separazione fra Johann Zarco e la KTM ha sorpreso un po’ tutti. Il francese, dopo i buoni risultati ottenuti in passato con la Tech 3, non sembra riusire a ripetersi dopo il cambio di scuderia. Il team austriaco deve trovare un sostituto per la prossima stagione e, fra i vari nomi circolati, quello di Dani Pedrosa è stato quello che ha maggiormente stuzzicato i fan. Il pilota spagnolo, attuale tester della scuderia, ha chiuso le porte ad un suo ritorno in MotoGp in un’intervista ai microfoni di Servus TV: “se si arriva al punto in cui si trova Johann, probabilmente la cosa migliore da fare è lasciare la squadra. Lo rispetto molto, è un grande pilota. Ma in questo momento non so come reagire. Io sono tester KTM e credo che questo sarà il mio ruolo anche in futuro. Sono molto più rilassato ora che in passato e non devo sopportare la pressione delle gare. Mi concentro sui test e non mi focalizzo nelle gare. Questo è il mio piano”.

