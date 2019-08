MotoGp – Crutchlow senza peli sulla lingua: “Lorenzo? Non mi sorprende! Sa di non poter vincere con Honda”

Crutchlow sincero come sempre: le parole del britannico della LCR sul ‘caso Lorenzo’

Il ‘caso Lorenzo’ ha fatto discutere tanto: il maiorchino della Honda, che tornerà a Silverstone dopo un lungo stop dovuto ad un brutto infortunio, è riuscito a far parlare di sè anche durante la sua assenza nel paddock, per motivi di… mercato.

Si è infatti tanto parlato del possibile ritorno di Lorenzo alla Ducati, ma la Honda ha di recente spiegato che il mariochino rimarrà compagno di squadra di Marquez e, adesso, nel team di Borgo Panigale non c’è più posto per il pilota spagnolo, visto il rinnovo di Jack Miller.

Sul ‘caso Lorenzo’ ha voluto dire la sua anche Cal Crutchlow: “non mi sorprende per niente. Lorenzo vuole vincere e non pensa di poter vincere con la Honda in questo momento“, ha affermato il britannico della LCR Honda.

