MotoGp – Concluso il warm up di Silverstone: Quartararo insidia Marquez, Valentino Rossi non molla [TEMPI]

Fabio Quartararo fa registrare il miglior tempo nel warmp up del Gp di Silverstone: il giovane rookie si piazza davanti a Marquez e Dovizioso. Quarto posto per Valentino Rossi

Dopo il warm up di Moto3, eccezionalmente prima di quello di Moto2, scendono subito in pista i piloti della classe regina per il warm up di MotoGp. Nei 20 minuti che concedono ai piloti l’ultima possibilità di studiare la pista e scegliere il miglior set up in vista della gara che si svolgerà nel pomeriggio, è Fabio Quartararo a far registrare il miglior tempo sul circuito di Silverstone. Il pilota francese toglie la prima posizione a Marc Marquez chiudendo in 1:59.609. Seconda piazza, come detto, per Marc Marquez a +0.070. Seguono Andrea Dovizioso (+0.301) e Valentino Rossi (0.386) che in gara partirà dalla seconda posizione.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo