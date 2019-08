MotoGp – Concluse le FP3 in Austria: Marquez vola, migliorano Ducati e Valentino Rossi [TEMPI]

Marc Marquez al comando delle FP3 del Gp d’Austria: Vinales si conferma secondo, migliorano le Ducati e Valentino Rossi

Dopo essersi preso il miglior tempo delle FP2 nell’ultima sessione di prove libere disputata nella giornata di ieri, Marc Marquez continua a dominare al Red Bull Ring. La pista del Gp d’Austria, solitamente ‘roccaforte Ducati’, ha tutta l’aria di essere favorevole alla Honda in questa stagione: il fuoriclasse spagnolo si è piazzato primo con un tempo di 1:23.251. Secondo posto per un buon Maverick Vinales che si conferma abbastanza veloce. Migliorano le Ducati pronte a dare battaglia prima in qualifica e poi in gara: Dovizioso chiude terzo, Petrucci quarto. Quinto posto per Quartararo che si piazza davanti a Valentino Rossi che migliora l’11° posto che lo ha fatto finire fuori dal Q2 nelle FP2 del venerdì. Miller, Nakagami, Rins e P. Espargarò completano la classifica dei migliori 10.

