MotoGp, Marquez mette una seria ipoteca sul Mondiale: la classifica piloti dopo il Gp di Gran Bretagna

Il pilota spagnolo chiude al secondo posto la gara di Silverstone e, complice la caduta di Dovizioso, vola a +78 dal forlivese della Ducati

Il Mondiale di MotoGp ha ormai preso una piega positiva a Marc Marquez, lo spagnolo infatti corre verso la vittoria dell’ennesimo titolo iridato, contando dopo il Gp di Silverstone ben 78 punti di vantaggio su Dovizioso.

Il campione del mondo in carica ne guadagna venti in Inghilterra, complice il suo secondo posto e la caduta del Dovi, dovuta ad un incidente con Quartararo. Una disdetta per il forlivese, che vede avvicinarsi alle sue spalle anche Rins, riuscito oggi a vincere la seconda gara in stagione.

La nuova classifica piloti dopo il Gp di Gran Bretagna:

Marquez 250

Dovizioso 172

Rins 149

Petrucci 145

Vinales 118

Rossi 116

Miller 94

Quartararo 92

Crutchlow 88

Morbidelli 69

Pol Espargaro 68

Nakagami 62

Mir 39

Espargaro A 33

Bagnaia 29

Iannone 27

Oliveira 26

Zarco 22

Lorenzo 21

Bradl 16

Rabat 14

Pirro 9

Guintoli 7

Syahrin 6

Abraham 5

