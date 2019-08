MotoGp – Buone notizie per Dovizioso: dichiarato fit per i test di Misano, in pista nel pomeriggio

Andrea Dovizioso sarà in pista oggi pomeriggio nella prima giornata di test di Misano: il forlivevse della Ducati dichiarato fit

I piloti della MotoGp sono tornati in pista a pochi giorni dal Gp della Gran Bretagna, oggi, per la prima di due importanti giornate di test sul circuito di Misano. Al termine della sessione mattutina due Yamaha si sono piazzate in testa alla classifica dei tempi, con Quartararo davanti a Valentino Rossi, ma in tanti si domandano se Dovizioso ci sarà o meno.

Il forlivese della Ducati non è sceso in pista questa mattina perchè è stato sottoposto alle visite mediche di rito che hanno dovuto accertare la sua buona condizione dopo la spaventosa caduta di domenica a Silverstone. Dovizioso, che già nella serata di domenica è rientrato in Italia, è stato dichiarato fit e sarà in pista nella sessione pomeridiana di questa prima giornata di test.

