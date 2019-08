MotoGp – Biaggi senza peli sulla lingua, Max non apprezza i rumors estivi: “credete sia facile? Ecco la verità”

Max Biaggi si sfoga sui social, l’ex centauro dalla parte dei piloti: il romano sincero in un lungo post su Facebook

Inizia ufficialmente oggi, con la conferenza stampa piloti, la seconda metà della stagione 2019 di MotoGp. Dopo una lunga pausa estiva i campioni sono pronti a tornare a battagliare in pista e lo faranno a Brno, dove domenica si correrà il Gp della Repubblica Ceca.

Durante le vacanze estive i piloti hanno trascorso momenti di relax con amici, familiari e fidanzate, senza trascurare mai l’allenamento. L’argomento dell’estate 2019 è stato sicuramente il ritiro di Valentino Rossi: dopo le dichiarazioni di Lin Jarvis non si è fatto altro che parlare del futuro del Dottore.

Proprio prendendo spunto da questi rumors, qualche giorno fa Max Biaggi ha deciso di dire la sua, scrivendo sui social un lunghissimo post.

“Il motociclismo è diventato già da un po’ uno sport a trecentosessanta gradi e non basta soltanto andar forte in pista. Bisogna essere politicamente molto preparati, per sventare qualunque attacco possa arrivare, attacco che potrebbe ledere all’immagine del pilota e renderlo meno appetibile sul mercato degli sponsor. Curare ogni minimo dettaglio è fondamentale! Ecco perché la maggior parte dei piloti in questo periodo staccano la spina, ma non possono farlo completamente! Devono mantenere una piccola finestra sulla loro vita, finestra attraverso la quale mantengono vivo il loro rapporto con i propri fans“, ha iniziato l’ex centauro.

“Comunque in questo periodo di pausa del motomondiale, rimane poco da dire e da scrivere! D’altra parte siti web e giornali devono produrre qualcosa di vendibile e allora gli argomenti attraverso cui si spazia sono i più disparati, ma spesso poco hanno a che fare con quella che è realmente la realtà. Quest’anno il tormentone ricorrente ha riguardato i ritiri, le pensioni, i licenziamenti o come meglio si vogliano chiamare! In queste settimane ho letto del ritiro di piloti, capo meccanici, team manager e chi più ne ha più ne metta. Ogni mattina se ne sente una nuova ed in barba a contratti firmati da professionisti, ogni giorno bisogna immaginare un nuovo assetto del circus iridato! In tutto questo però ci si dimentica di una cosa: i piloti, i meccanici, i team manager e tutti gli addetti ai lavori, che vivono da anni nel motomondiale, sono abituati ad una competizione elevatissima, fuori e dentro la pista. Credete sia facile per un tecnico, per un ingegnere, per un pilota, arrivare in quel mondo e restarci per anni? No, non lo è affatto e si permane in quel mondo solo con una forte forza di volontà, con tanto lavoro, con tanti bocconi amari ingoiati, sempre con il sorriso stampato in faccia. Questo fa capire che i processi mentali che muovono le menti dei piloti e dei vari addetti ai lavori ( di ogni ordine e grado ), sono sconosciuti e incomprensibili e ciò avviene nel bene e nel male. Ma l’errore più grande è quello di pensare che i protagonisti di questa vita così competitiva, così meravigliosa, ma anche così difficile, possano lasciare facilmente ciò che hanno conquistato in anni ed anni di sacrifici“, ha continuato Biaggi.

“Tra poco meno di una settimana si ricomincia! Vedremo chi avrà avuto ragione, ma una cosa è certa: the show must go on! E’ sempre stato così e sempre sarà così! Voi ragazzi cosa ne pensate di tutte le chiacchiere fatte in questo periodo? Qualche scoop percepito vi ha colpito più di qualche altro? Ditemi la vostra. Stay tuned. Max“, ha concluso.

