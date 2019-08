MotoGp – Annunciate le date ufficiali dei test pre stagionali 2020

Sono state annunciate oggi le date ufficiali dei test pre stagionali 2020 della MotoGp

Mentre i piloti sono impegnati a Silverstone per il Gp della Gran Bretagna, i piani alti del Motomondiale hanno annunciato le date ufficiale dei test pre stagionali del 2020. Al termine della stagione 2019 si terrà un test di due giorni al Circuito de Jerez-Angel Nieto, il 25 e 26 novembre. Successivamente i piloti torneranno in pista per la prova di shakedown a Sepang.

Queste le date dei test 2020: test di shakedown: 2-4 febbraio; Test di Sepang: 7-9 febbraio; Test del Qatar: 22-24 febbraio. Moto2 e Moto3 effettueranno due test. Test di Jerez: 19-21 febbraio; Test del Qatar: 28 febbraio-1 marzo.

