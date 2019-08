MotoGp, conclusi gli esami per Dovizioso all’ospedale di Coventry: l’aggiornamento della Ducati

Il team di Borgo Panigale ha diffuso sui social un comunicato sulle condizioni di Dovizioso, trasportato in ospedale a Coventry dopo l’incidente con Quartararo

Nessun danno per Andrea Dovizioso, il pilota della Ducati dunque può tirare un sospiro di sollievo dopo l’incidente che lo ha visto protagonista insieme a Quartararo al via del Gp di Silverstone.

Trasportato in ospedale a Coventry per una perdita di memoria, il forlivese è stato sottoposto a tutti gli esami del caso, che hanno dato tutti esito negativo. Alle 18.11 poi il team di Borgo Panigale ha diramato una nota ufficiale sul proprio profilo Twitter, rivelando come Dovizioso rientrerà in Italia già oggi: ‘i medici hanno riscontrato diverse contusioni e una commozione cerebrale, per cui hanno provveduto a trasportarlo in elicottero all’ospedale di Coventry per sottoporlo ad una TAC e a ulteriori accertamenti che hanno fortunatamente escluso qualsiasi complicazione. Dovizioso rientrerà quindi in Italia già in serata‘.

