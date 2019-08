Motocross delle Nazioni, definita la lista dei convocati azzurri: il ct Traversini sceglie Lupino, Monticelli e Forato

L’Italia si presenterà all’evento di Assen con una squadra giovane e inedita, scelta dal ct FMI Traversini

Manca un mese ad uno degli eventi più attesi del Motocross internazionale: il Trofeo delle Nazioni andrà in scena il 28 e 29 settembre ad Assen, all’interno dell’impianto che dal 2015 al 2018 ha ospitato il Mondiale di specialità. L’Italia si presenterà al via con una squadra giovane e inedita. Il Commissario Tecnico FMI Thomas Traversini ha convocato:

Alessandro Lupino. Nato a Viterbo il 15/01/1991. Moto: Kawasaki. Team: Gebben V Venrooy Kawasaki Racing. Classe MXoN: Open

Ivo Monticelli. Nato ad Ancona il 16/08/1994. Moto: Ktm. Team: Standing Construct. Classe MXoN: MXGP

Alberto Forato. Nato a Feltre (BL) il 30/03/2000. Moto: Husqvarna. Team: Maddii Racing. Classe MXoN: MX2

Alessandro Lupino è il pilota più esperto della squadra, avendo preso parte a sei edizioni della manifestazione, mentre Ivo Monticelli ha vestito la Maglia Azzurra nel 2015 a Ernée, in Francia. Alberto Forato sarà invece al debutto nella competizione.

Thomas Traversini, Commissario Tecnico FMI: “In Olanda daremo il massimo su un tracciato tecnico e dal fondo sabbioso. I ragazzi hanno dimostrato grande entusiasmo e sono certo che sia in qualifica che in gara correranno con grinta e determinazione. Ritengo Olanda e Francia le squadre favorite, e il nostro obiettivo sarà quello di lottare con le formazioni migliori. Lupino e Monticelli quest’anno hanno fatto vedere di poter entrare nella top 10 della MXGP mentre Forato è stato in lizza fino all’ultimo per la vittoria dell’Europeo 250, un campionato di alto livello”.

