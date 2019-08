Moto3 – Vietti beffato nel rettilineo finale! Ai box della VR46 una sorpresa per Celestino: il gesto di Valentino Rossi è da applausi

Quarto posto amaro per Celestino Vietti: ai box del Red Bull Ring il bel gesto di Valentino Rossi per il suo giovane pilota

Splendida doppietta italiana oggi nella gara di Moto3 al Red Bull Ring: il Gp d’Austria ha regalato nuovamente la vittoria a Romano Fenati, che si è lasciato alle spalle Arbolino e McPhee. Per soli 15 millesimi l’Italia non ha potuto festeggiare un podio tutto tricolore, con Celestino Vietti beffato nella volata finale da McPhee. Un quarto posto che lascia l’amaro in bocca al giovane pilota della VR46, che non ha nascosto il dispiacere ai box lasciandosi andare ad un dolce pianto di delusione.

Ai box però Vietti ha trovato una piacevole sorpresa: Valentino Rossi si è fatto infatti trovare vicino alla postazione del suo giovane pilota per confortarlo in un momento così deludente. Un gesto da applausi quello del Dottore che, a poche ore dalla sua gara, ha deciso di dedicare il suo tempo per uno dei suoi giovani piloti. L’ennesimo insegnamento del nove volte campione del mondo.

