Moto3 – Gp Austria: Romano Fenati torna in pole position dopo due anni, beffato Sasaki per 51 millesimi

Il pilota ascolano partirà davanti a tutti domani a Spielber, grazie alla splendida prestazione fornita oggi in qualifica. Ottavo Arbolino, nono Dalla Porta

Dopo due anni di digiuno, Romano Fenati torna finalmente in pole position, staccando il miglior tempo nelle qualifiche di Moto3 del Gp d’Austria. Il pilota ascolano ferma il crono sull’1:36.460, beffando per soli 51 millesimi il giapponese Sasaki. Sesta pole in carriera per il rider della Honda del team VNE Snipers, la prima da Silverstone 2017. A completare la prima fila c’è Jaume Masia in terza posizione, mentre Tony Arbolino e Lorenzo Dalla Porta devono accontentarsi rispettivamente dell’ottavo e del nono posto. Undicesimo infine Celestino Vietti davanti a Niccolò Antonelli.

