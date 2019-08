Moto3 – Lotta fra italiani a Silverstone, ma la spunta Ramirez: Canet cade, poi rimonta e chiude 13°

Marcos Ramirez si prende la vittoria nel Gp di Silverstone di Moto3: il pilota del Team Leopard supera nel finale Dalla Porta e Arbolino. Menzione speciale per Canet che cade nelle fasi iniziali, poi rimonta e chiude 13°

Sembrava dovesse essere una lotta tutta italiana per la prima posizione di Silverstone, ma nel finale Marcos Ramirez ha piazzato il doppio sorpasso che sa di beffa. Il giovane pilota spagnolo ha trionfato nella gara di Moto3 sul circuito di Silverstone, battendo gli italiani Dalla Porta e Arbolino. Menzione speciale per Aron Canet, coinvolto in una brutta caduta generata da Albert Arenas nelle fasi iniziali di gara, capace di rimontare dalla 23ª posizione finendo per chiudere 13° dopo 10 sorpassi da urlo avvenuti nel finale di gara.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo