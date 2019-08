Moto2 – Vince sempre un Marquez, Alex senza rivali a Brno: Di Giannantonio e Bastianini esultano sul podio

Il pilota spagnolo non lascia scampo ai propri rivali imponendosi agilmente anche a Brno, dietro di lui i due rookies italiani Di Giannantonio e Bastianini

Non ce n’è per nessuno in questa stagione, vince solo la famiglia Marquez sia in Moto2 che in MotoGp. Alex infatti non lascia scampo ai propri rivali, dominando senza particolari patemi il Gp di Brno, portando così il suo vantaggio in classifica a +33 punti su Luthi, caduto nel corso della gara di oggi. Giornata da ricordare anche per Fabio Di Giannantonio ed Enea Bastianini, entrambi sul podio da rookies.

Per il pilota del team Speed Up è il miglior risultato stagionale ottenuto da un debuttante in Moto2, sicuramente qualcosa di cui andare fiero. Ai piedi del podio si ferma Jorge Navarro, beffato nelle ultime curve da Bastianini, autore di una furiosa rimonta. Quinto invece Luca Marini, mentre Nicolò Bulega taglia il traguardo al settimo posto.

