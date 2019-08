Moto2 – Binder trionfa in casa della sua KTM, ancora un podio per Marquez

Brad Binder si aggiudica il Gp d’Austria: il sudafricano trionfa al Red Bull Ring nel gp di casa del suo team

Una gara spettacolare, oggi al Red Bull Ring, con i piloti della Moto2. Tra cadute, sorpassi e colpi di scena, il Gp d’Austria incorona vincitore Brad Binder, che porta al successo la KTM, nel gp di casa del suo team, nel giorno in cui si ritira come telaista della Moto2.

Una splendida vittoria per il pilota sudafricano che si lascia alle spalle Alex Marquez e Navarro. E’ Pasini il miglior italiano, decimo, dopo la terribile caduta di Marini che ha coinvolto Enea Bastianini, in lotta per il podio.

