Moto2 – Baldassarri dice addio alla VR46 Academy: “ecco cosa mi ha detto Valentino”

Baldassarri saluta la VR46 Academy: le parole del giovane pilota italiano sull’addio alla grande famiglia di Valentino Rossi

La MotoGp torna protagonista dopo una settimana di pausa e lo fa a Silverstone per il weekend di gara del Gp della Gran Bretagna. In pista, oltre ai campioni della categoria regina, i saranno anche i giovani di Moto3 e Moto2, tra cui anche Lorenzo Baldassarri, di cui si è parlato tanto nelle ultime settimane per il suo imminente addio alla VR46 Academy.

Un addio che in molti non si aspettavano e che il giovane pilota ha spiegato così: “dopo anni di crescita e collaborazione, questo era il momento di staccarsi. Lavoreremo assieme fino a fine anno ma poi prenderemo strade diverse. Avrei dovuto rinnovare per altre tre stagioni, prima di prendere una decisione ho parlato con Valentino per un consiglio. Mi ha detto che l’obiettivo dell’Academy è di far crescere i giovani e di arrivare dove la famiglia di solito non può e che sarebbe stato importante seguire le mie necessità. Soltanto le mie. Ho capito che per compiere quello step che mi manca ho bisogno di altro, di essere me stesso e non uno dei tanti”, le parole a Motosprint.

