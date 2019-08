Moto2 – Silverstone regno dei Marquez: Alex conquista la pole del Gp della Gran Bretagna

Alex Marquez in pole position al Gp della Gran Bretagna: splendido primo posto in qualifica a Silverstone per il giovane spagnolo

Splendida pole position per Alex Marquez oggi a Silverstone: festa grande in Gran Bretagna per la famiglia Marquez, dopo Marc, anche il fratello minore si prende la prima casella della griglia di partenza. Il giovane spagnolo si è lasciato alle spalle i connazionali Jorge Navarro e Augusto Fernandez. E’ Luca Marini il migliore degli italiani: il fratello minore di Valentino Rossi ha chiuso le sue qualifiche in sesta posizione e partirà dalla seconda fila.

