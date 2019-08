Morte Gimondi – Troppo dolore per Eddy Merckx: “non arrabbiatevi se non verrò al funerale”

Eddy Merckx non ce la fa, troppo dolore per il rivale-amico di Gimondi: l’ex ciclista non sarà a Paladina per i funerali di Felice

Si terranno oggi, alle 11.00 nella chiesa di Paladina, i funerali di Felice Gimondi, ex campione italiano scomparso venerdì pomeriggio mentre si trovava a mare a Giardini Naxos, dove stava trascorrendo una vacanza con la moglie ed una coppia di amici.

In tantissimi ieri hanno dato un doloroso saluto all’ex ciclista nella camera ardente della città bergamasca dove viveva da 30 anni ormai, ma c’è chi, troppo afflitto dal dolore, non riesce a far visita a Gimondi. Stiamo parlando di Eddy Merckx che ha così chiesto in qualche modo scusa a Norma Gimondi per la sua assenza: “non arrabbiatevi se non verrò al funerale, ma non ce la faccio, sto troppo male. Vi prometto, verrò a trovarvi, staremo di nuovo insieme“.

