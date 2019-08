Felice Gimondi, le commoventi parole dello storico rivale Motta: “se ti ho fatto qualche sgarbo…”

Gianni Motta saluta Felice Gimondi, suo storico ex rivale in sella alla bici: le parole dell’ex ciclista sono commoventi

Si terranno domani, alle 11.00, nella chiesa di Paladina, città in provincia di Bergamo, i funerali di Felice Gimondi, ex ciclista italiano scomparso a causa di un malore improvviso mentre si trovava in vacanza a Giardini Naxos. In attesa di poter dare l’ultimo saluto all’ex campione, a far commuovere sono le parole di un suo storico rivale: “vorrei dire soltanto una cosa a Felice: se mi hai fatto qualche sgarbo, arrangiati. E se invece te l’ho fatto io, lascia perdere“, ha affermato Gianni Motta.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo