Morte Bjorg Lambrecht, spunta il clamoroso filmato: il ciclista finisce fuori strada, la folla dà subito l’allarme [VIDEO]

Pubblicato sui social il video che riprende la caduta di Bjorg Lambrecht: il ciclista finisce fuori strada e la folla dà subito l’allarme

Il ciclismo è ancora sotto shock per la morte di Bjorg Lambrecht, ciclista 22enne della Lotto Soudal deceduto in ospedale in seguito ad una brutta caduta avvenuta durante la terza tappa. Il giovane atleta è finito fuori strada, in quello che sembra un condotto di scolo dell’acqua, riportando diverse gravi ferite. Sui social è stato pubblicato un video che ritrae i momenti della caduta: nel filmato si può vedere come, accorgendosi della gravità della caduta, alcuni tifosi hanno subito avvertito il personale medico che si è precipitato a prestare i primi soccorsi. Nonostante il tempestivo intervento e il conseguente trasporto in ospedale, Bjorg Lambrecht non è sopravvissuto.

