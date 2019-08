Nuoto – Mondiali Juniores, Benedetta Pilato super: l’azzurra d’oro nei 50 rana

Benedetta Pilato sul tetto del mondo juniores: d’oro anche Ceccon nei 100 dorso a Budapest

Dopo lo splendido argento nei Mondiali dei ‘grandi’ Benedetta Pilato ha conquistato oggi il tetto del mondo nei suoi 50 rana ai Mondiali Juniores, in corso a Budapest. La campionessa italiana, di soli 14 anni, ha sbaragliato la concorrenza chiudendo la sua gara in 30”60, lasciandosi alle spalle, a 31 centesimi, la britannica van der Merwe e la statunitense Dobler.

Seconda giornata di gare positiva per l’Italia, che festeggia anche l’oro di Thomas Ceccon nei 100 dorso: il giovane italiano, tesserato per le Fiamme Oro, ha nuotato in 53″46, chiudendo la gara davanti al russo Zuev e allo statunitense Davis.

