Mondiali di Basket 2019 – L’Italia ha raggiunto la città di Foshan, sabato l’esordio contro le Filippine

La selezione azzurra ha raggiunto Foshan, città dove si giocheranno le gare del Gruppo D dei Mondiali di Basket in Cina

Con un volo di quattro ore da Shenyang a Guangzhou e due ore di bus, gli Azzurri sono arrivati in serata a Foshan, sede del gruppo D della FIBA World Cup 2019. Il match d’esordio contro le Filippine è previsto per sabato 31 agosto (ore 13.30 italiane, diretta Sky Sport). Il 2 settembre seconda partita contro l’Angola (ore 9.30 italiane, diretta Sky Sport) e il 4 settembre chiusura del girone contro la Serbia (ore 13.30 italiane, diretta Sky Sport). Il Presidente Fip Giovanni Petrucci, il CT Meo Sacchetti e il Capitano Azzurro Gigi Datome incontreranno i media venerdì 30 agosto alle ore 17.30 presso l’Hotel Hilton Foshan (Lingnan Avenue North 127, Chancheng District, Foshan), quartier generale della Nazionale in questa prima fase della rassegna iridata.

Sempre il 30 agosto, in accordo con le disposizioni FIBA, il CT Meo Sacchetti e Gigi Datome terranno una conferenza stampa pre Mondiale presso la Foshan International Sports & Cultural Arena (Xinchengdong Metro Station, Shunde District, Foshan). Contrariamente a quanto previsto da FIBA, l’Italia non sosterrà l’allenamento inizialmente programmato dalle 20.30 alle 22.00. Potrebbe dunque subire variazioni anche l’orario della suddetta conferenza stampa FIBA. Sono 14 gli Azzurri a disposizione di Meo Sacchetti. Il CT comunicherà i 12 giocatori che prenderanno parte alla FIBA World Cup giovedì 29 agosto nel primo pomeriggio.

Gli Azzurri

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti

Il programma (ore locali)

Mercoledì 28 agosto

Ore 17.30/19.30 – Allenamento (Foshan Sport Center, 75, Wei Guo Road, Changcheng District, Foshan)

Giovedì 29 agosto*

Ore 11.30/12.20 – Allenamento

Ore 18.50/20.20 – Allenamento

Venerdì 30 agosto

Ore 12.30/13.30 – Allenamento

Ore 17.30 – Conferenza stampa presso Hilton Foshan (Petrucci, Sacchetti, Datome)

Orario da definire – Conferenza stampa pre Mondiale presso Foshan International Sports & Cultural Arena

Sabato 31 agosto

Ore 12.00/12.50 – Allenamento

Ore 15.30 Angola-Serbia

Ore 19.30 Filippine-Italia (diretta Sky Sport)

Domenica 1 settembre

Ore 9.30/10.20 – Allenamento

Ore 15.30/17.00 – Allenamento

Lunedì 2 settembre

Ore 9.00/9.50 – Allenamento

Ore 15.30 Italia-Angola (diretta Sky Sport)

Ore 19.30 Serbia-Filippine

Martedì 3 settembre

Ore 11.30/12.20 – Allenamento

Ore 18.50/20.20 – Allenamento

Mercoledì 4 settembre

Ore 11.00/12.50 – Allenamento

Ore 15.30 Angola-Filippine

Ore 19.30 Italia-Serbia (diretta Sky Sport)

Giovedì 5 settembre

Trasferimento a Wuhan o a Pechino

