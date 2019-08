Mondiali di Basket, il Team USA perde Kuzma per infortunio: definiti i 12 per la rassegna iridata

Il ct Popovich ha dovuto dunque ufficializzare la lista per i Mondiali in Cina, considerando l’infortunio di Kuzma

Il roster del Team USA per i Mondiali di Basket in programma in Cina è definito, il motivo è l’infortunio occorso a Kyle Kuzma che costringe così il ct Popovich ad ufficializzare con qualche giorno d’anticipo i dodici che prenderanno parte alla rassegna iridata. Si tratta di un periodo non proprio positivo per gli americani, visto il ko con l’Australia e la defezione del lungo dei Lakers, arrivata a pochissimi giorni dal Mondiale. Per questo motivo, il roster dei dodici a disposizione del ct americano è ufficiale, eccolo nel dettaglio:

Play: Kemba Walker (Celtics), Marcus Smart (Celtics);

Esterni: Donovan Mitchell (Jazz), Jaylen Brown (Celtics), Khris Middleton (Bucks), Jayson Tatum (Celtics), Joe Harris (Nets), Harrison Barnes (Kings), Derrick White (Spurs);

Centri: Myles Turner (Pacers), Brook Lopez (Bucks), Mason Plumlee (Nuggets);

