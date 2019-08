Mondiali Basket 2019 – La Serbia rinuncia a Milos Teodosic, il giocatore tornerà a Bologna per recuperare dall’infortunio

Il ct dei serbi ha annunciato che dovrà fare a meno di Todosic per i Mondiali in Cina, il giocatore infatti non ha recuperato dal suo infortunio

Milos Teodosic non parteciperà ai Mondiali di basket, il ct della Serbia Djordjevic lo ha annunciato nella giornata di oggi prima della partenza verso la Cina. Niente da fare dunque per il nuovo giocatore della Virtus Segafredo Bologna, costretto ad alzare bandiera bianca per l’infortunio patito lo scorso 10 agosto.

“Abbiamo avuto una collaborazione ed una comunicazione costante con i colleghi della Federazione Serba – commenta in una nota l’AD di Virtus Segafredo, Luca Baraldi – e desidero ringraziare il Presidente Danilovic, Coach Djordjevic e il Prof. Radovanovic per la sensibilità e la disponibilità dimostrate. Sappiamo bene cosa rappresenti Milos in Serbia e per la Nazionale, ci dispiace moltissimo che non sia in Cina, ma è giusto mettere la salute ed il recupero del giocatore al primo posto“.

Valuta questo articolo