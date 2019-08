Mondiali Basket 2019 – Gallinari pronto all’esordio: “l’intervento mi ha condizionato, vogliamo la qualificazione”

L’uomo di punta della nostra Nazionale Italiana ha parlato in vista dell’esordio iridato degli azzurri contro le Filippine

L’Italia comincia oggi il proprio Mondiale di Basket, affrontando alle 13.30 le Filippine nel match d’esordio. Un test da superare a pieni voti per gli azzurri, che hanno bisogno di tornare a vincere dopo i deludenti ko subiti nelle ultime amichevoli.

In vista della gara contro gli asiatici ha parlato Gallinari, ammettendo come l’obiettivo sia quello di passare il turno: “l’intervento di appendicectomia non era certo previsto. Abbiamo intensificato il lavoro, fatto molte ore di video per cercare di sistemare il gioco e avere una fisionomia di squadra più precisa. Ora sto bene ma sempre in recupero. Di sicuro, l’intervento improvviso mi ha tolto ritmo e brillantezza. Le Olimpiadi restano sempre l’obiettivo ma dobbiamo pensare una partita per volta visto che già in passato abbiamo sprecato una grande occasione. Il target è passare il turno, guadagnarsi il Preolimpico, senza prendere troppe energie e poi provare a giocarcela. Noi vogliamo sognare ma le favorite sono USA e Serbia, un po’ più indietro Francia, Australia, Grecia e Spagna“.

