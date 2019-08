Mondiali Basket 2019 – Nicolò Melli non ci sarà, il triste post Instagram: “ho provato a recuperare, mi dispiace tanto” [FOTO]

Nicolò Melli non recupera dall’infortunio, l’azzurro non sarà presente ai Mondiali di Basket 2019: su Instagram il cestista italiano mostra tutto il suo dispiacere

La notizia era nell’aria da diverso tempo, ma i tifosi italiani speravano che la conferma non potesse mai arrivare ma anzi, potesse compiersi un mezzo miracolo. Ma non è stato così: Nicolò Melli non parteciperà ai Mondiali di Basket 2019. Il cestista azzurro, operatosi lo scorso giugno, non è risucito a recuperare in tempo per unirsi alla Nazionale in Cina.

Su Instagram Melli ha commentato così la notizia: “purtroppo, come comunicato da @italbasket, non sarò in grado di prendere parte ai Mondiali e di vestire di nuovo la maglia dell’Italia. Sapevo già da subito dopo l’operazione che le possibilità erano poche se non nulle e, in accordo con lo staff della Nazionale, avevamo concordato la data di oggi come termine ultimo per valutare la mia situazione. La riabilitazione sta andando bene e velocemente ma non sono ancora pronto per giocare e, men che meno, per scendere in campo al meglio in un torneo così importante. Nonostante sia consapevole di quello che ho fatto per recuperare, rimane il dispiacere grande di non esserci e di non lottare per uno dei nostri sogni sportivi. Faccio, quindi, un grande in bocca al lupo a tutta la squadra e lo staff per un Mondiale ricco di soddisfazioni“.

Valuta questo articolo