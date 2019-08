Mondiali Basket 2019 – Italia ok all’esordio, coach Sacchetti: “importante partire bene, era la gara più delicata”

Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019: coach Sacchetti applaude i suoi ragazzi dopo la facile vittoria sulle Filippine

L’avversario era sicuramente inferiore, ma era improtante partire con il piede giusto. Esordio positivo per l’Italia ai Mondiali di Basket 2019, arrivato grazie ad un facile successo sulle Filippine. Azzurri compatti in difesa e letali in attacco, qualità che sono valse le lodi di coach Sacchetti: “dovevamo vincere e l’abbiamo fatto. Alla vigilia avevo detto che la partita più delicata sarebbe stata questa e aver vinto, anche in maniera larga, ci fa partire con il piede giusto. Un bel messaggio della squadra dopo lo 0/6 nelle ultime gare di preparazione. Mi è piaciuta molto la difesa perché non ha lasciato nulla alle Filippine anche quando il punteggio era ormai a nostro favore. In attacco buone percentuali. E’ l’inizio che mi aspettavo e che speravo. Abbiamo fatto il nostro e ora pensiamo alla prossima gara. Contro l’Angola sarà più difficile“.

