Mondiali Basket 2019 – Danilo Gallinari operato d’appendicite: i tempi di recupero

Danilo gallinari operato d’appendicite nella serata di ieri: il cestista italiano starà al riposo fino al raduno di Roma in programma dal 12 al 14 agosto

Danilo Gallinari dovrà osservare qualche giorno di stop. Il cestista italiano, passato in NBA dai Clippers ai Thunder nella recente sessione di mercato, è stato operato d’appendicite nella serata di ieri presso l’ospedale di Verona. Intervento riuscito alla perfezione, come comunicato dalla FIP. Nella nota della federazione è spiegato anche che il ‘Gallo’ dovrà restare a riposo fino al raduno di Roma, in programma dal 12 al 14 agosto. La Nazionale di coach Sacchetti invece disputerà la Verona Basketball Cup dall’8 al 10 agosto, torneo di preparazione in vista dei Mondiali di Basket 2019.

Valuta questo articolo