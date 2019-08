Mondiali Basket 2019 – Il ct Sacchetti spiega le sue scelte: “mio figlio e Ricci fuori? Vi svelo il motivo”

Il ct della selezione azzurra ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a tagliare Ricci e il figlio Brian in vista dei Mondiali in Cina

Il dado è tratto, il commissario tecnico Meo Sacchetti ha ufficializzato questa mattina i dodici giocatori che parteciperanno ai prossimi Mondiali in Cina, che partiranno il prossimo 31 agosto.

Il coach degli azzurri ha escluso Giampaolo Ricci e il figlio Brian, spiegando questa scelta ai microfoni di Sky Sport: “gli esclusi sono Pippo Ricci e Brian Sacchetti. Sono scelte chiare. Loro ci hanno dato una grossa mano mentre Datome e Gallinari erano fuori per via dei rispettivi infortuni. Ora che stanno bene e si sono ripresi le scelte erano un po’ obbligate. Credo che siano state le decisioni più giuste per la nostra squadra“.

Valuta questo articolo