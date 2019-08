Mondiali di basket 2019 – Adesso è ufficiale: Melli non sarà in Cina con gli azzurri

L’Italia della pallacanestro dovrà fare a meno di Nicolò Melli ai prossimi Mondiali di basket che si disputeranno in Cina

Nicolò Melli non parteciperà alla FIBA World Cup 2019. L’atleta, operatosi al ginocchio il 27 giugno scorso, non riuscirà a recuperare in tempo per aggregarsi alla squadra. A Niccolò vanno i migliori auguri di pronta guarigione e il grande in bocca al lupo per la sua nuova avventura in NBA.

Dopo due giorni di riposo, i 15 Azzurri a disposizione del CT Meo Sacchetti si sono ritrovati questa mattina presso il Centro di Preparazione Olimpica dell’Acqua Acetosa di Roma per proseguire la preparazione in vista del Mondiale cinese. Oggi doppia seduta di allenamento. Domani, mercoledì 14 agosto, è in programma uno scrimmage contro il Venezuela, già affrontato e battuto sabato scorso nella Verona Basketball Cup. Le sessioni di allenamento a Roma saranno a porte chiuse.

Nel giorno di Ferragosto, la squadra volerà alla volta di Atene per giocare il Torneo dell’Acropolis dal 16 al 18 agosto contro Grecia, Serbia e Turchia in questo ordine. Tutte le gare degli Azzurri saranno trasmesse in diretta da Sky Sport.

Questi gli atleti convocati:

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#4 Pietro Aradori (1988, 196, A, Fortitudo Bologna)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs – NBA)

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce – Tur)

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder – NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, – )

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca – Rus)

#17 Giampaolo Ricci (1991, 201, A, Segafredo Virtus Bologna)

#41 Brian Sacchetti (1986, 200, A, Germani Basket Brescia)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

All: Meo Sacchetti

Ass: Lele Molin, Massimo Maffezzoli, Paolo Conti

Il programma

Martedì 13 agosto

Ore 10.00/12.00 Allenamento presso CPO “Giulio Onesti” (sessione a porte chiuse)

Ore 17.30/20.00 Allenamento presso CPO “Giulio Onesti” (sessione a porte chiuse)

Mercoledì 14 agosto

Ore 10/12.00 Allenamento presso CPO “Giulio Onesti” (sessione a porte chiuse)

Ore 18.00 Scrimmage vs Venezuela presso CPO “Giulio Onesti” (a porte chiuse)

Giovedì 15 agosto

Trasferimento ad Atene

Ore 17.30 Allenamento presso OAKA (Atene)

16/18 agosto Torneo dell’Acropolis (OAKA, diretta Sky Sport HD)

Venerdì 16 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Serbia-Turchia

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Italia

Sabato 17 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Italia-Serbia

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Turchia

Domenica 18 agosto

Ore 18.00 (ore 17.00 in Italia) Italia-Turchia

Ore 20.30 (ore 19.30 in Italia) Grecia-Serbia

Lunedì 19 agosto

Trasferimento a Shenyang (Cina)

