Ssangyong Italia rinnova la partnership con Miss Italia

Ssangyong rinnova con Miss Italia: la casa automobilistica coreana è sponsor del concorso più amato dagli italiani: le aspiranti Miss saranno accompagnate dal nuovo Korando, il SUV dal design ricercato, con un perfetto equilibrio di comfort e praticità, e da Tivoli, l’iconico urban crossover

Ottant’anni di bellezza, tradizione e al contempo modernità: Miss Italia è “il concorso più amato dagli italiani”, che ha saputo valorizzare e raccontare negli anni la bellezza femminile in ogni sua forma. SsangYong, sponsor della manifestazione, accompagnerà le aspiranti Miss durante il percorso verso l’incoronazione come “più bella d’Italia” con il nuovo Korando, che si rinnova completamente e Tivoli, urban crossover dalla forte personalità.

Venerdì 6 settembre lo storico concorso organizzato dalla famiglia Mirigliani torna in prima serata, dopo sette anni, di nuovo su Rai Uno; a guidare l’evento, che vedrà ancora una volta la finale ospitata nel Palazzo del Turismo di Jesolo, il conduttore Alessandro Greco. Nella speciale occasione del suo ottantesimo compleanno, il concorso punterà sempre più sulla valorizzazione della femminilità e dei suoi aspetti: non solo bellezza, dunque, ma anche personalità e talento, in una celebrazione volta a comunicare valori positivi.

Il 2019 è dunque un anno di cambiamenti, proprio come lo è stato per SsangYong con il nuovo Korando: è arrivato infatti sul mercato uno tra i modelli più amati, in una veste completamente rivisitata, con undesign esterno e interno contemporaneo e ricercato, a cui si affiancano avanzati sistemi di sicurezza e dotazioni tecnologiche all’avanguardia. Il veicolo mantiene la sua attitudine dinamica ma comunque sofisticata, in linea con lo spirito della manifestazione, che si propone di celebrare il mondo femminile e di esaltarne i talenti: ecco che la forte personalità di Korando si affianca alle giovani concorrenti che si mettono alla prova tanto nelle sfide della vita quotidiana quanto nella competizione, sottolineando nel migliore dei modi le proprie qualità.

Anche Tivoli, l’urban crossover della casa coreana, si avvicina allo spirito di Miss Italia: grazie alle sue linee distinte ed eclettiche Tivoli non è mai banale, e dimostra ancora una volta di sapersi adattare a ogni occasione, proprio come il concorso di cui è partner: mai snaturato, è sempre stato in grado di mettere in luce la personalità e le peculiarità delle concorrenti.

“Siamo orgogliosi di far parte ancora una volta di questa prestigiosa iniziativa, soprattutto quest’anno che per noi rappresenta un momento di profondo cambiamento e di affermazione del brand in Italia”, commenta Mario Verna, Direttore Generale di SsangYong Motors Italia. “Come il concorso, che celebra i suoi 80 anni rinnovandosi e puntando ancora di più su uno dei punti di forza, la valorizzazione della femminilità, allo stesso modo anche noi abbiamo deciso di partecipare da protagonisti con due modelli di punta. Da un lato la Tivoli, modello ideale per le donne che vogliono affermare la loro forte personalità attraverso la propria auto, dall’altro il nuovo Korando, il SUV simbolo dell’equilibrio tra modernità, innovazione, sicurezza, comfort e praticità. Un’auto che è pronta a tornare sul mercato in una versione completamente rivisitata, capace di rispondere alle aspettative di un pubblico esigente, attento ai dettagli e sensibile all’aspetto estetico tanto quanto a quello tecnologico.”

SsangYong Korando e Tivoli rappresentano dunque gli alleati ideali ad accompagnare le finaliste in ogni loro spostamento, adattandosi al carattere di ognuna, grazie alla presenza di esemplari dedicati esclusivamente al concorso, e non solo: gli interni di tendenza di entrambi i veicoli ospiteranno piccole confidenze e chiacchiere tra le concorrenti, permettendo così di conoscere meglio le aspiranti Miss in un ambiente in linea con l’anima del concorso, accattivante e moderno, perfetto per mettere ogni giovane a proprio agio per comunicare al meglio la propria personalità.

