Milan sconfitto dall’Udinese, Salvini non risparmia una frecciatina: meno male che c’è… l’anguria [FOTO]

Milan sconfitto dall’Udinese all’esordio in campionato: Matteo Salvini rifila una stoccata social alla sua squadra del cuore

Prima di campionato da dimenticare per il Milan. Rossoneri sconfitti di misura ad Udine per 1-0, al termine di una partita giocata in maniera tutt’altro che positiva. Pioggia di critiche dai social sui rossoneri, fra le quali, immancabile, spunta quella di Matteo Salvini. Il leader della lega ha pubblicato un post su Facebook nel quale lancia ironizza sul possibile accordo PD-M5S e poi colpisce il Milan: “di rosso solo l’anguria. E povero Milan… Buona serata Amici“.

