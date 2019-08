Milan, si alimenta la suggestione Modric: ennesimo ‘like’ galeotto del croato ad un post rossonero

Il centrocampista del Real Madrid ha messo il proprio like al video postato dal Milan che rievoca la vittoria della Supercoppa Italiana contro l’Inter nel 2011

Luka Modric lo ha rifatto, ha piazzato nuovamente il proprio like ad un post del Milan sui social, tornando ad alimentare la suggestione che vorrebbe il Pallone d’Oro in maglia rossonera.

Dopo quello arrivato per l’esordio in campionato contro l’Udinese, ecco il nuovo ‘mi piace’ piazzato nel video pubblicato oggi dal club di via Aldo Rossi, che rievoca la vittoria della Supercoppa Italiana del 2011 contro l’Inter. Un indizio di mercato che va ad aggiungersi alla mancata convocazione del centrocampista croato per il match di oggi tra Real Madrid e Salisburgo, arrivata ufficialmente per problemi fisici. I dodici milioni di stipendio percepiti da Modric frenano la trattativa, ma l’eventuale arrivo di Van de Beek a Madrid potrebbe spingere il Real a liberarsi del croato. Il Milan e i suoi tifosi sperano, per i rossoneri sarebbe davvero un colpo da novanta.

Valuta questo articolo